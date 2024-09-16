У Броварах водій збив трьох жінок на пішохідному переході, потерпілі у лікарні
Київ • УНН
На Київщині водій Skoda збив трьох жінок на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілих віком 53, 60 та 84 роки госпіталізовано, розпочато кримінальне провадження.
На Київщині у ДТП постраждало троє жінок, які ввечері переходили проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Про це УНН пише з посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
У поліції повідомили, що 15 вересня близько 19:30 години на вулиці Ярослава Мудрого у Броварах 37-річний водій автомобіля Skoda не помітив пішоходів та скоїв наїзд на них. Потерпілі перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП 53, 60 та 84-річних жінок госпіталізували до Броварської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
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