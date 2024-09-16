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У Броварах водій збив трьох жінок на пішохідному переході, потерпілі у лікарні

У Броварах водій збив трьох жінок на пішохідному переході, потерпілі у лікарні

Київ • УНН

 • 16318 перегляди

На Київщині водій Skoda збив трьох жінок на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілих віком 53, 60 та 84 роки госпіталізовано, розпочато кримінальне провадження.

На Київщині у ДТП постраждало троє жінок, які ввечері переходили проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Про це УНН пише з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

У поліції повідомили, що 15 вересня близько 19:30 години на вулиці Ярослава Мудрого у Броварах 37-річний водій автомобіля Skoda не помітив пішоходів та скоїв наїзд на них. Потерпілі перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП 53, 60 та 84-річних жінок госпіталізували до Броварської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо

У Білоцерківському районі п'яний водій Ford не впорався з керуванням, що призвело до загибелі 17-річного пасажира. Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України.

У Києві автомобіль провалився під асфальт через аварію на водопроводі12.09.24, 09:09 • 22487 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НПКиївщина

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