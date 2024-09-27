В Броварах рассмотрят возможность приобретения смарт-часов для людей с недостатками слуха.

Для того, чтобы жители Броваров с недостатками слуха могли вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги, в городском совете рассмотрят возможность приобретения для них смарт-часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

Накануне Международного дня людей с инвалидностью по слуху Игорь Сапожко пообщался с людьми из этой категории. По его словам, в Броварской громаде на сегодня проживают более 50 человек с нарушением слуха.

"Присутствующие на встрече поднимали вопрос дальнейшего обустройства учреждений здравоохранения системой дистанционного общения (с помощью жестового переводчика). Также рассмотрим возможность приобретения для жителей громады смарт-часов, чтобы человек, который не слышит сигнала тревоги, мог вовремя среагировать на оповещение об опасности", - написал городской голова.

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