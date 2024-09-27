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У Броварах розглянуть можливість придбання смарт-годинників для людей із вадами слуху

У Броварах розглянуть можливість придбання смарт-годинників для людей із вадами слуху

Київ • УНН

 • 12400 перегляди

У Броварах розглянуть можливість придбання смарт-годинників для людей із вадами слуху.

Для того, щоб жителі Броварів із вадами слуху могли вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги, у міській раді розглянуть можливість придбання для них смарт-годинників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Деталі

Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю зі слуху Ігор Сапожко поспілкувався з людьми з цієї категорії. За його словами, у Броварській громаді на сьогодні проживають понад 50 осіб з порушенням слуху.

"Присутні на зустрічі піднімали питання подальшого облаштування закладів охорони здоров’я системою дистанційного спілкування (за допомогою жестового перекладача). Також розглянемо можливість придбання для мешканців громади смарт-годинників, щоб людина, яка не чує сигналу тривоги, могла вчасно зреагувати на оповіщення про небезпеку", - написав міський голова.

Київська команда виграла національний хакатон з АІ з додатком для людей з вадами слуху14.03.24, 03:22 • 27559 переглядiв

Захар Подкидишев

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