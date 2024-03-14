Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей

Команда из Киева на хакатоне по AI выиграла национальный этап, представив приложение ConnectAbility, которое изучает жестовую речь для людей с нарушением слуха. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

В этом году Украина впервые присоединилась к международному хакатону Teens in AI, который собирает талантливую молодежь со всего мира для разработки идей по использованию искусственного интеллекта.

Недавно состоялся национальный этап конкурса, на котором 10 команд учеников представить собственные идеи, как искусственный интеллект может способствовать созданию более инклюзивного обучения и укреплению сферы здравоохранения.

Проекты охватывали широкий спектр проблем, от адаптации военных с ПТСР до борьбы с кибербуллингом.

Среди презентованных идей - приложения для ветеранов с ПТСР, AI-переводчики жестового языка для подростков с нарушением слуха, и технологии для предупреждения кибербуллинга, а также обучающие приложения. Некоторые команды даже продемонстрировали прототипы своих AI-продуктов.

Участие в конкурсе принимали команды со всей Украины - от Ривненщины до Донетчины.

Победителем национального этапа стала команда из Киева, разработавшая приложение под названием ConnectAbility.

Это приложение базируется на искусственном интеллекте и предназначено для изучения жестового языка. Оно может распознавать и воспроизводить жесты людей с нарушением слуха, действуя как их онлайн-переводчик.

Проект ConnectAbility претендует на участие в международном этапе хакатона, где будет соревноваться с командами из более чем 40 стран-участниц.

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