Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
14:56 • 14138 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
11 апреля, 13:40 • 10749 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 13062 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 года
11 апреля, 11:02 • 13218 просмотра
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 26266 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
11 апреля, 00:15 • 27085 просмотра
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 28118 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 37537 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50 • 32126 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
В Британии заявили, что Украина может сыграть полезную роль в отношении Ормузского пролива

Киев • УНН

Британия оценила украинские технологии БПЛА как одни из лучших в мире. Киев привлекли к консультациям по защите судоходства от блокады Ирана.

Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил министр вооруженных сил Великобритании Аль Карнс, высоко оценив ее технологию беспилотников как одну из лучших в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В этом месяце Великобритания организовала обсуждение среди более чем 30 стран о том, как вновь открыть пролив на фоне иранской блокады, которая парализовала поставки нефти после ударов США и Израиля по Ирану.

Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Украина участвовала в консультациях по защите судоходства, опираясь на опыт четырехлетней полномасштабной войны, начатой РФ. Украина уже направила более 200 экспертов на Ближний Восток, где они сбивали дальнобойные беспилотники Ирана Shahed, пишет издание.

"Украина имеет одни из лучших технологий в мире, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим против беспилотников "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", – сказал Аль Карнс во время визита в Киев в пятницу.

Карнс, который служил полковником в вооруженных силах Великобритании до избрания в парламент два года назад, сказал, что его визит имел целью заверить Киев, что война в Украине остается главным приоритетом обороны и безопасности Великобритании.

Он преуменьшил напряженность в военном альянсе НАТО после критики президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников за то, что они не присоединяются к войне с Ираном, заявив, что НАТО все еще является "хребтом нашей безопасности".

Хотя Великобритания предоставляет Украине финансирование, обучение и военные возможности, Карнс сказал, что Великобритания также может многому научиться из инноваций Киева на поле боя, в частности в технологии беспилотников, использовании данных и искусственного интеллекта.

"Это революция в военном деле, и нам нужно двигаться быстрее", – сказал Карнс.

Включение достижений в военном деле в 10-летний план инвестиций в оборону Великобритании требует времени, но отчет будет готов этой весной, сказал Карнс.

Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы захватить часть мирового рынка, прежде чем другие страны догонят, а также способствовать обучению и развитию вместе с союзниками по НАТО.

Украина выдала свои первые экспортные лицензии в феврале. Киев надеется привлечь средства для расширения своей оборонной промышленности, используя свое оружие как дипломатический рычаг влияния на союзников, отмечает издание.

Однако некоторые руководители из отрасли жалуются, что Киев медлит с утверждением лицензий и рискует упустить возможность, которую предоставила война с Ираном, пишет издание.

"Украине нужно ускорить свой экспортный потенциал, - сказал Карнс. - Я все еще считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир догоняет".

Юлия Шрамко

