В Британии заявили, что Украина может сыграть полезную роль в отношении Ормузского пролива

Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил министр вооруженных сил Великобритании Аль Карнс, высоко оценив ее технологию беспилотников как одну из лучших в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В этом месяце Великобритания организовала обсуждение среди более чем 30 стран о том, как вновь открыть пролив на фоне иранской блокады, которая парализовала поставки нефти после ударов США и Израиля по Ирану.

Британия проведет встречу по Ормузскому проливу на следующей неделе - СМИ

Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Украина участвовала в консультациях по защите судоходства, опираясь на опыт четырехлетней полномасштабной войны, начатой РФ. Украина уже направила более 200 экспертов на Ближний Восток, где они сбивали дальнобойные беспилотники Ирана Shahed, пишет издание.

"Украина имеет одни из лучших технологий в мире, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим против беспилотников "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", – сказал Аль Карнс во время визита в Киев в пятницу.

Карнс, который служил полковником в вооруженных силах Великобритании до избрания в парламент два года назад, сказал, что его визит имел целью заверить Киев, что война в Украине остается главным приоритетом обороны и безопасности Великобритании.

Он преуменьшил напряженность в военном альянсе НАТО после критики президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников за то, что они не присоединяются к войне с Ираном, заявив, что НАТО все еще является "хребтом нашей безопасности".

Хотя Великобритания предоставляет Украине финансирование, обучение и военные возможности, Карнс сказал, что Великобритания также может многому научиться из инноваций Киева на поле боя, в частности в технологии беспилотников, использовании данных и искусственного интеллекта.

"Это революция в военном деле, и нам нужно двигаться быстрее", – сказал Карнс.

Включение достижений в военном деле в 10-летний план инвестиций в оборону Великобритании требует времени, но отчет будет готов этой весной, сказал Карнс.

Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы захватить часть мирового рынка, прежде чем другие страны догонят, а также способствовать обучению и развитию вместе с союзниками по НАТО.

Украина выдала свои первые экспортные лицензии в феврале. Киев надеется привлечь средства для расширения своей оборонной промышленности, используя свое оружие как дипломатический рычаг влияния на союзников, отмечает издание.

Однако некоторые руководители из отрасли жалуются, что Киев медлит с утверждением лицензий и рискует упустить возможность, которую предоставила война с Ираном, пишет издание.

"Украине нужно ускорить свой экспортный потенциал, - сказал Карнс. - Я все еще считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир догоняет".

Зеленский анонсировал активную работу с партнерами на ближайшие недели