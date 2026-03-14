В Британии "обсуждают варианты" помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива
Киев • УНН
Минобороны Великобритании обсуждает с партнерами варианты защиты судоходства. Это ответ на призыв Трампа усилить безопасность в стратегическом регионе.
Великобритания "обсуждает варианты" помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В ответ на призывы Трампа к странам, включая Великобританию, направить военные корабли для помощи в защите Ормузского пролива, Министерство обороны заявило в субботу: "В настоящее время мы обсуждаем с нашими союзниками и партнерами ряд вариантов обеспечения безопасности судоходства в регионе".
Подробности пока неизвестны.
