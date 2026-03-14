У Британії "обговорюють варіанти" допомоги в забезпеченні безпеки Ормузької протоки
Київ • УНН
Міноборони Великої Британії обговорює з партнерами варіанти захисту судноплавства. Це відповідь на заклик Трампа посилити безпеку в стратегічному регіоні.
Велика Британія "обговорює варіанти" допомоги в забезпеченні безпеки Ормузької протоки, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
У відповідь на заклики Трампа до країн, включаючи Велику Британію, направити військові кораблі для допомоги в захисті Ормузької протоки, Міністерство оборони заявило в суботу: "Наразі ми обговорюємо з нашими союзниками та партнерами низку варіантів забезпечення безпеки судноплавства в регіоні".
Подробиці наразі невідомі.
