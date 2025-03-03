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В ближайшие недели станет понятно, как может быть усилена Украина - Зеленский

Киев • УНН

 • 32353 просмотра

Украина достигла новых договоренностей с европейскими партнерами по усилению безопасности. Президент сообщил о теоретической поддержке военного контингента от нескольких стран, детали будут обнародованы в ближайшие недели.

В ближайшие недели станет понятно, как может быть усилена Украина - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренностях Украины с европейскими партнерами по усилению безопасности. По словам главы государства, в ближайшие недели состоятся встречи, которые внесут ясность в  вопрос будущей поддержки Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Зеленского британским журналистам в аэропорту Станстеда

Детали

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина активно работает с европейскими партнерами над вопросом безопасности. По его словам, уже достигнут ряд важных договоренностей, однако они не афишируются, поскольку впереди запланировано много встреч.

Мы сегодня много об этом говорили и имеем договоренности среди европейских коллег. Мы не афишируем, потому что впереди будет большое количество встреч. В ближайшие недели, я думаю, будет более понятное видение, как может быть усилена Украина

- сказал Зеленский.

По словам президента, Украина видит теоретическую поддержку относительно военного контингента серьезного количества стран.

Я пока не готов говорить обо всех странах, потому что придет время, они сами о себе скажут, но это важно, что мы это обсудим. Это важно, что мы получили поддержку не только Франции и Британии, это очень серьезный сигнал

- объяснил Президент Украины.

Говоря о плане Британии и Франции, он подчеркнул, что "сегодня опять-таки еще рано говорить". 

"Я не хочу просто говорить о некоторых деталях, пока под этим нет подписей партнеров", - подчеркнул президент.

Напомним

Президент Украины заявил, что до соглашения об окончании войны еще очень далеко, а конкретные шаги еще не начаты. Зеленский отметил необходимость честных гарантий безопасности и категорически отверг территориальные уступки.

Зеленский назвал условие, при котором готов покинуть пост президента03.03.25, 01:07 • 33111 просмотров

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