Найближчими тижнями стане зрозуміло, як може бути посилена Україна - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленності України з європейськими партнерами щодо посилення безпеки. За словами глави держави, найближчими тижнями відбудуться зустрічі, які внесуть ясність у питання майбутньої підтримки України. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв’ю Зеленського британським журналістам в аеропорту Станстеда

Деталі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна активно працює з європейськими партнерами над питанням безпеки. За його словами, вже досягнуто низки важливих домовленостей, однак вони не афішуються, оскільки попереду заплановано багато зустрічей.

Ми сьогодні багато про це говорили і маємо домовленості серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде велика кількість зустрічей. Найближчими тижнями, я думаю, буде більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна бачить теоретичну підтримку щодо військового контингенту серйозної кількості країн.

Я поки що не готовий говорити про всі країни, тому що прийде час, вони самі про себе скажуть, але це важливо, що ми це обговоримо. Це важливо, що ми отримали підтримку не тільки Франції і Британії, це дуже серйозний сигнал - пояснив Президент України.

Говорячи про план Британії і Франції, він наголосив, що "сьогодні знов таки ще рано говорити".

"Я не хочу просто говорити про деякі деталі, поки під цим немає підписів партнерів", – підкреслив президент.

Нагадаємо

Президент України заявив, що до угоди про закінчення війни ще дуже далеко, а конкретні кроки ще не розпочаті. Зеленський наголосив на необхідності чесних гарантій безпеки та категорично відкинув територіальні поступки.

Зеленський назвав умову, за якої готовий залишити посаду президента