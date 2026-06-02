В Берлине трамвай сошел с рельсов, пострадали 20 человек
Киев • УНН
В берлинском районе Лихтенберг трамвай врезался в опору и сошел с рельсов, травмировав 20 человек. Три человека получили серьезные ранения.
Двадцать человек получили ранения в результате схода трамвая с рельсов в восточном Берлине. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Детали
Три человека получили серьезные травмы в аварии в берлинском районе Лихтенберг, сообщил представитель пожарной службы.
По предварительным данным, трамвай столкнулся с опорой контактной сети на повороте.
Правую сторону состава разорвало, а задний вагон трамвая сошел с рельсов, сообщил представитель пожарной службы.
На место происшествия было направлено около 60 пожарных, а на месте аварии временно отключили электроэнергию.
Движение трамвайных маршрутов M5 и M7 было временно приостановлено, а ликвидация последствий схода трамвая с рельсов займет определенное время.
В Милане трамвай сошел с рельсов, по меньшей мере один человек погиб27.02.26, 19:44 • 4724 просмотра