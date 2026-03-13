В Берлине дикий кабан забежал в торговый центр – СМИ

В Берлине дикий кабан забежал в торговый центр Allende в районе Кёпеник. Полиции пришлось временно оцепить здание и вывести животное наружу, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным правоохранителей, кабан оказался внутри торгового центра, после чего полицейские ограничили доступ к зданию и организовали операцию по его выведению.

Для этого правоохранители использовали поддоны и щиты для подавления беспорядков, с помощью которых постепенно вытеснили животное на улицу.

"Кабан вернулся на волю", – сообщил представитель полиции.

На место происшествия также прибыл ветеринар из Берлинского зоопарка с пневматическим ружьем, стреляющим дротиками с транквилизатором. Однако применить его не удалось.

В зоопарке объяснили, что использовать транквилизатор в помещении торгового центра было невозможно из-за ограниченного пространства.

В последнее время в Германии участились опасные инциденты с участием диких кабанов. Животные все чаще появляются в городах, разоряют сады и парки, а иногда могут нападать на людей.

По оценкам специалистов, только в Берлине обитает около 5 тысяч диких кабанов. Кроме того, в город регулярно заходят животные из соседней федеральной земли Бранденбург.

