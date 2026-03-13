ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.5м/с
49%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Блогеры
Актуальные места
Украина
Франция
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 19010 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 42467 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 29620 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 29127 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 27175 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
MIM-104 Patriot
Шахед-136

В Берлине дикий кабан забежал в торговый центр – СМИ

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Полиция Берлина с помощью щитов вытеснила дикого кабана из ТЦ Allende. Ветеринар не смог использовать транквилизатор из-за слишком ограниченного пространства.

В Берлине дикий кабан забежал в торговый центр Allende в районе Кёпеник. Полиции пришлось временно оцепить здание и вывести животное наружу, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным правоохранителей, кабан оказался внутри торгового центра, после чего полицейские ограничили доступ к зданию и организовали операцию по его выведению.

Для этого правоохранители использовали поддоны и щиты для подавления беспорядков, с помощью которых постепенно вытеснили животное на улицу.

"Кабан вернулся на волю", – сообщил представитель полиции.

На место происшествия также прибыл ветеринар из Берлинского зоопарка с пневматическим ружьем, стреляющим дротиками с транквилизатором. Однако применить его не удалось.

В зоопарке объяснили, что использовать транквилизатор в помещении торгового центра было невозможно из-за ограниченного пространства.

В последнее время в Германии участились опасные инциденты с участием диких кабанов. Животные все чаще появляются в городах, разоряют сады и парки, а иногда могут нападать на людей.

По оценкам специалистов, только в Берлине обитает около 5 тысяч диких кабанов. Кроме того, в город регулярно заходят животные из соседней федеральной земли Бранденбург.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Германия
Берлин