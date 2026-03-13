У Берліні дикий кабан забіг до торгового центру – ЗМІ
Київ • УНН
Поліція Берліна за допомогою щитів витіснила дикого кабана з ТЦ Allende. Ветеринар не зміг використати транквілізатор через занадто обмежений простір.
У Берліні дикий кабан забіг до торгового центру Allende у районі Кепенік. Поліції довелося тимчасово оточити будівлю та вивести тварину назовні, передає УНН із посиланням на DW.
За даними правоохоронців, кабан опинився всередині торгового центру, після чого поліцейські обмежили доступ до будівлі та організували операцію з його виведення.
Для цього правоохоронці використали піддони та щити для придушення заворушень, за допомогою яких поступово витіснили тварину на вулицю.
"Кабан повернувся на волю", – повідомив представник поліції.
На місце події також прибув ветеринар із Берлінського зоопарку з пневматичною рушницею, що стріляє дротиками з транквілізатором. Однак застосувати її не вдалося.
У зоопарку пояснили, що використати транквілізатор у приміщенні торгового центру було неможливо через обмежений простір.
Останнім часом у Німеччині почастішали небезпечні інциденти за участю диких кабанів. Тварини все частіше з’являються у містах, розорюють сади та парки, а іноді можуть нападати на людей.
За оцінками фахівців, лише у Берліні мешкає близько 5 тисяч диких кабанів. Крім того, до міста регулярно заходять тварини з сусідньої федеральної землі Бранденбург.
