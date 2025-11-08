В Белой Церкви мужчина повредил флажки в память о павших воинах: его задержала полиция

ukenru
08:59 • 1478 просмотра
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 10074 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 46010 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 61086 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 59523 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 51709 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 24615 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 66635 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 39275 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40975 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29 • 14336 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29 • 13993 просмотра
В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий8 ноября, 01:52 • 9360 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 15112 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов05:32 • 8514 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
08:00 • 10083 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 61093 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 59531 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 51715 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 36714 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 23240 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 46016 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 29818 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 38408 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 50316 просмотра
В Белой Церкви мужчина повредил флажки в память о павших воинах: его задержала полиция

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Белой Церкви мужчина повредил именные флажки, установленные в память о павших воинах. Правоохранители задержали 38-летнего местного жителя.

В Белой Церкви мужчина повредил флажки в память о павших воинах: его задержала полиция

В Белой Церкви в Киевской области мужчина повредил именные флажки, установленные в память о павших воинах. Правоохранители задержали злоумышленника, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

"Во время мониторинга социальных сетей, в одном из Telegram-каналов была обнаружена видеозапись, где неизвестный, находясь вблизи помещения Белоцерковского горсовета, повредил установленные именные флажки по погибшим воинам Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители зарегистрировали сведения в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас полицейские установили личность мужчины. Им, как сообщается, оказался 38-летний местный житель.

"Фигуранта доставили в Белоцерковское управление полиции. После проверки события будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.

Дополнение

Недавно в городе Буча Киевской области мужчина дерзко избил прохожего и произвел несколько выстрелов из пистолета. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Павел Зинченко

