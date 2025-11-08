В Белой Церкви мужчина повредил флажки в память о павших воинах: его задержала полиция
Киев • УНН
В Белой Церкви в Киевской области мужчина повредил именные флажки, установленные в память о павших воинах. Правоохранители задержали злоумышленника, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.
Детали
"Во время мониторинга социальных сетей, в одном из Telegram-каналов была обнаружена видеозапись, где неизвестный, находясь вблизи помещения Белоцерковского горсовета, повредил установленные именные флажки по погибшим воинам Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители зарегистрировали сведения в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас полицейские установили личность мужчины. Им, как сообщается, оказался 38-летний местный житель.
"Фигуранта доставили в Белоцерковское управление полиции. После проверки события будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.
Дополнение
