У Білій Церкві чоловік пошкодив прапорці у пам'ять про полеглих воїнів: його затримала поліція
Київ • УНН
У Білій Церкві чоловік пошкодив іменні прапорці, встановлені в пам’ять про полеглих воїнів. Правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя.
У Білій Церкві в Київській області чоловік пошкодив іменні прапорці, встановлені в пам’ять про полеглих воїнів. Правоохоронці затримали зловмисника, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.
Деталі
"Під час моніторингу соціальних мереж, в одному з Telegram-каналів було виявлено відеозапис, де невідомий, перебуваючи поблизу приміщення Білоцерківської міськради, пошкодив встановлені іменні прапорці за загиблими воїнами України", - говориться у повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували відомості до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановили особу чоловіка. Ним, як повідомляється, виявився 38-річний місцевий житель.
"Фігуранта доставили до Білоцерківського управління поліції. Після перевірки події буде надано правову кваліфікацію", - повідомили в поліції.
Доповнення
Нещодавно у місті Буча на Київщині чоловік зухвало побив перехожого та здійснив декілька пострілів із пістолета. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.