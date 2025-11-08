ukenru
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Білій Церкві чоловік пошкодив прапорці у пам'ять про полеглих воїнів: його затримала поліція

Київ • УНН

У Білій Церкві чоловік пошкодив іменні прапорці, встановлені в пам’ять про полеглих воїнів. Правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя.

У Білій Церкві чоловік пошкодив прапорці у пам'ять про полеглих воїнів: його затримала поліція

У Білій Церкві в Київській області чоловік пошкодив іменні прапорці, встановлені в пам’ять про полеглих воїнів. Правоохоронці затримали зловмисника, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

Деталі

"Під час моніторингу соціальних мереж, в одному з Telegram-каналів було виявлено відеозапис, де невідомий, перебуваючи поблизу приміщення Білоцерківської міськради, пошкодив встановлені іменні прапорці за загиблими воїнами України", - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували відомості до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановили особу чоловіка. Ним, як повідомляється, виявився 38-річний місцевий житель.

"Фігуранта доставили до Білоцерківського управління поліції. Після перевірки події буде надано правову кваліфікацію", - повідомили в поліції.

Доповнення

Нещодавно у місті Буча на Київщині чоловік зухвало побив перехожого та здійснив декілька пострілів із пістолета. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Павло Зінченко

