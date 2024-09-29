В Австрии проходят парламентские выборы: как результаты могут повлиять на поддержку Украины

В Австрии 29 сентября проходят выборы в нижнюю палату парламента, Национальный совет. По итогам голосования станет известно, кто сформирует новое правительство страны. На победу претендуют праворадикальная Австрийская партия свободы (АПС) во главе с Гербертом Киклем и Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Негаммера, которая входит в нынешнюю правящую коалицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Радио Свобода».

Отмечается, что, вероятно, ни одна из политических сил не получит абсолютного большинства. Впрочем, по мнению комментаторов, важное значение будет иметь, кто займет первое место. Лидер этой политической силы, скорее всего, получит возможность сформировать правительство, хотя в случае победы ультраправых непонятно, кто мог бы составить с ними коалицию.

Герберт Кикль является близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вместе с ним и чешским оппозиционным лидером Андреем Бабишем они создали коалицию правых популистов и националистов «Патриоты за Европу» - она имеет самую большую оппозиционную фракцию в Европарламенте.

Кикль выступает против выделения средств на поддержку обороны Украины. Он утверждал, что главную ответственность за войну несут США и НАТО. Также критиковал введенные против России санкции.

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Герберт Кикль заявляет, что в случае его прихода к власти Австрия будет придерживаться строгого нейтралитета. Оппоненты называют его прокремлевским политиком.

Кроме того, Австрийская партия свободы выступает за строгие ограничения миграции, обещая отказаться принимать просьбы об убежище.

Согласно последним опросам, праворадикальные силы могут претендовать на 26-27% голосов. Почти сравнялась с ними АНП во главе с канцлером Негаммером, у нее около 25%. Вместе эти две правые силы могут иметь большинство. Негаммер исключил возможность создания коалиции с участием Кикля- впрочем прямо не исключил возможности сотрудничества.

Отмечается, что нынешнее коалиционное правительство АНП и «Зеленых» выступает в поддержку Украины и критикует Россию. Однако занимает значительно более умеренную позицию, чем часть других стран ЕС, в том числе по санкциям.

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