Австрия заявила о готовности стать местом переговоров между Украиной и россией

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна готова стать местом проведения переговоров между Украиной и россией о прекращении войны. Об этом канцлер написал в соцсети X, передает УНН.

Нехаммер написал, что Австрия принимает к сведению заявления президента россии о его "готовности к мирным переговорам с Украиной. Он указал, что любые переговоры "должны происходить без предварительных условий и на уровне глаз".

Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и выступить в качестве места проведения переговоров в качестве резиденции - указал канцлер.

Дополнение

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что российский диктатор владимир путин "четко" сказал, что ни о каких переговорах с киевом после "вторжения в курскую область" не может быть речи, и назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с киевом.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории россии как рычаг для переговоров. Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится оставить эти земли за собой.

