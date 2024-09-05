Австрия заявила о готовности стать местом переговоров между Украиной и россией
Киев • УНН
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности страны провести переговоры между Украиной и россией о прекращении войны. Он подчеркнул, что переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных.
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна готова стать местом проведения переговоров между Украиной и россией о прекращении войны. Об этом канцлер написал в соцсети X, передает УНН.
Нехаммер написал, что Австрия принимает к сведению заявления президента россии о его "готовности к мирным переговорам с Украиной. Он указал, что любые переговоры "должны происходить без предварительных условий и на уровне глаз".
Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и выступить в качестве места проведения переговоров в качестве резиденции
Дополнение
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что российский диктатор владимир путин "четко" сказал, что ни о каких переговорах с киевом после "вторжения в курскую область" не может быть речи, и назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории россии как рычаг для переговоров. Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится оставить эти земли за собой.