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Австрія заявила про готовність стати місцем переговорів між Україною та росією

Австрія заявила про готовність стати місцем переговорів між Україною та росією

Київ • УНН

 • 19409 перегляди

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про готовність країни провести переговори між Україною та росією щодо припинення війни. Він підкреслив, що переговори мають відбуватися без попередніх умов та на рівних.

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його країна готова стати місцем проведення переговорів між Україною та росією щодо припинення війни. Про це канцлер написав у соцмережі X, передає УНН

Нехаммер написав, що Австрія бере до відома заяви президента росії про його "готовність до мирних переговорів з Україною. Він вказав, що будь-які переговори "мають відбуватися без попередніх умов і на рівні очей".

Австрія буде готова підтримати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і виступити в якості місця проведення переговорів в якості резиденції 

- вказав канцлер.

Доповнення 

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що російський диктатор володимир путін "чітко" сказав, що про жодні переговори з Києвом після "вторгнення в курську область" не може бути мови, і назвав чутками твердження про якісь контакти для переговорів з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ планує утримувати захоплені території росії як важіль для переговорів. Зеленський підкреслив, що Україна не прагне залишити ці землі за собою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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