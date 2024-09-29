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В Австрії проходять парламентські вибори: як результати можуть вплинути на підтримку України

В Австрії проходять парламентські вибори: як результати можуть вплинути на підтримку України

Київ • УНН

 • 19236 перегляди

В Австрії проходять парламентські вибори. На перемогу претендують праворадикальна АПС, яка критикує допомогу Україні, та АНП чинного канцлера, що підтримує Київ, втім помірніше за інші країни ЄС.

В Австрії 29 вересня проходять вибори до нижньої палати парламенту, Національної ради. За підсумками голосування  стане відомо, хто сформує новий уряд країни. На перемогу претендують праворадикальна Австрійська партія свободи (АПС) на чолі з Ґербертом Кіклем і Австрійська народна партія (АНП) канцлера Карла Негаммера, яка входить до нинішньої владної коаліції. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода"

Зазначається, що, ймовірно, жодна з політичних сил не отримає абсолютної більшості. Втім, на думку коментаторів, важливе значення матиме, хто посяде перше місце. Лідер цієї політичної сили, найімовірніше, отримає можливість сформувати уряд, хоча в разі перемоги ультраправих незрозуміло, хто міг би скласти з ними коаліцію.

Ґерберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Разом із ним та чеським опозиційним лідером Андреєм Бабішем вони створили коаліцію правих популістів та націоналістів "Патріоти за Європу" - вона має найбільшу опозиційну фракцію в Європарламенті. 

Кікль виступає проти виділення коштів на підтримку оборони України. Він стверджував, що головну відповідальність за війну несуть США та НАТО. Також  критикував запроваджені проти росії санкції. 

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Ґерберт Кікль заявляє, що в разі його приходу до влади Австрія дотримуватиметься суворого нейтралітету. Опоненти називають його прокремлівським політиком.

Крім того, Австрійська партія свободи виступає за суворі обмеження міграції, обіцяючи відмовитись приймати прохання про притулок.

Згідно з останніми опитуваннями, праворадикальні сили можуть претендувати на 26–27% голосів. Майже зрівнялася з ними АНП на чолі з канцлером Негаммером, у неї близько 25%. Разом ці дві праві сили можуть мати більшість. Негаммер виключив можливість створення коаліції за участю Кікля- втім прямо не відкинув можливості співпраці. 

Зазначається, що нинішній коаліційний уряд АНП і "Зелених" виступає на підтримку України і критикує росію. Однак обіймає значно помірнішу позицію, ніж частина інших країн ЄС, у тому числі щодо санкцій. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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