Канцлер Австрії допускає українські удари по території рф
Київ • УНН
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що удари, завдані Україною по російській території, є законними з точки зору міжнародного права в контексті триваючої російської агресії.
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що згідно міжнародному праву удари по території Росії з боку України є законними у контексті міжнародного права. Про це він заявив в інтерв’ю виданню NZZ, пише УНН.
Деталі
Видання попросило Негаммера прокоментувати заяву міністерки оборони Австрії Клаудії Таннер, яка сказала, що Захід переходить червону лінію, дозволяючи Україні використовувати свою зброю для нападу на територію росії.
Ця дискусія ведеться в неправильному політичному напрямку, і дуже прикро, що фокус ставиться саме так. Такі напади на росію допустимі міжнародним правом. Якщо москва припинить агресію, військова допомога автоматично скоротиться. Якщо європейці поступляться, це може спонукати російських генералів піти ще далі, ніж вони вже роблять,
Негаммер також наголосив наголосив, що Австрія є нейтральною країною, проте, як член ЄС, ми підтримує спільну зовнішню політику та політику безпеки та демонструє солідарність, коли йдеться про санкції та гроші для України.
"Ми самі не надаємо військову допомогу. Але Австрія погоджується, щоб інші країни це зробили, щоб Україна могла захистити себе", - додав він.
Нагадаємо
Австрія виділила додаткові 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні для підтримки цивільного населення, яке постраждало від триваючого російського вторгнення.