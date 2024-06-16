Австрія виділила додаткові 10 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні

Австрія виділяє додаткові 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляє МЗС Австрії, передає УНН.

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Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що його країна виділила додаткові 10 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.

Понад 120 тижнів українське мирне населення піддається атакам російських ракет і погрозам. Мільйони людей змушені були залишити свої домівки, а українські солдати вже більше двох років боронять свою країну. Відповідальність за цю агресію несе одна людина — володимир путін, який розпочав цю загарбницьку війну у своєму імперіалістичному шаленстві. Він може покласти цьому край сьогодні: вивести всі свої війська з України та припинити атаки. Народ України все ще потребує нашої підтримки на третьому році війни, і ми надаємо ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги