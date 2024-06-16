Австрія виділила додаткові 10 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні
Київ • УНН
Австрія виділила додаткові 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні для підтримки цивільного населення, яке постраждало від триваючого російського вторгнення.
Австрія виділяє додаткові 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляє МЗС Австрії, передає УНН.
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Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що його країна виділила додаткові 10 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.
Понад 120 тижнів українське мирне населення піддається атакам російських ракет і погрозам. Мільйони людей змушені були залишити свої домівки, а українські солдати вже більше двох років боронять свою країну. Відповідальність за цю агресію несе одна людина — володимир путін, який розпочав цю загарбницьку війну у своєму імперіалістичному шаленстві. Він може покласти цьому край сьогодні: вивести всі свої війська з України та припинити атаки. Народ України все ще потребує нашої підтримки на третьому році війни, і ми надаємо ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги
За інформацією,з цих 10 мільйонів 6 мільйонів євро буде спрямовано на Neighbor in Need для надання екстреної допомоги людям, які її потребують, включаючи постачання питної води, їжі та екстреного житла. По 2 мільйони євро буде надано Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Нагадаємо
Австрія підтримує українців від початку війни. Відтак, Україні вже було надано 250 мільйонів євро для полегшення страждань у державі, підтримки тих, хто шукає захисту в сусідніх країнах, і уможливлення відновлювальних робіт.
Австрія виділить 18 мільйонів євро допомоги українцям, що постраждали внаслідок російської агресії21.06.23, 01:52 • 883476 переглядiв