Австрия выделяет дополнительные 10 миллионов евро гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает МИД Австрии, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна выделила дополнительные 10 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

Более 120 недель украинское мирное население подвергается атакам российских ракет и угрозам. Миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, а украинские солдаты уже более двух лет защищают свою страну. Ответственность за эту агрессию несет один человек - владимир путин, который начал эту захватническую войну в своем империалистическом безумии. Он может положить этому конец сегодня: вывести все свои войска из Украины и прекратить атаки. Народ Украины все еще нуждается в нашей поддержке на третьем году войны, и мы предоставляем еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи - сказал Александр Шалленберг.

По информации, из этих 10 миллионов 6 миллионов евро будет направлено на Neighbor in Need для оказания экстренной помощи людям, которые в ней нуждаются, включая поставки питьевой воды, еды и экстренного жилья. По 2 миллиона евро будет предоставлено Международному комитету Красного Креста (МККК) и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Напомним,

Австрия поддерживает украинцев с начала войны. Следовательно, Украине уже было предоставлено 250 миллионов евро для облегчения страданий в государстве, поддержки тех, кто ищет защиты в соседних странах, и обеспечения возможности восстановительных работ.

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