Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что согласно международному праву удары по территории россии со стороны Украины являются законными в контексте международного права. Об этом он заявил в интервью изданию NZZ, пишет УНН.

Детали

Издание попросило Негаммера прокомментировать заявление министра обороны Австрии Клаудии Таннер, которая сказала, что Запад переходит красную линию, позволяя Украине использовать свое оружие для нападения на территорию России.

Эта дискуссия ведется в неправильном политическом направлении, и очень обидно, что фокус ставится именно так. Такие нападения на россию допустимы международным правом. Если москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически сократится. Если европейцы уступят, это может побудить российских генералов пойти еще дальше, чем они уже делают, - заявил он.

Негаммер также подчеркнул подчеркнул, что Австрия является нейтральной страной, однако, как член ЕС, мы поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности и демонстрирует солидарность, когда речь идет о санкциях и деньгах для Украины.

"Мы сами не предоставляем военную помощь. Но Австрия соглашается, чтобы другие страны это сделали, чтобы Украина могла защитить себя", - добавил он.

Напомним

Австрия выделила дополнительные 10 миллионов евро гуманитарной помощи Украине для поддержки гражданского населения, пострадавшего от продолжающегося российского вторжения.