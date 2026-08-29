В Австралии впервые выявили птичий грипп у дельфина и бурой лисицы
Киев • УНН
В Южной Австралии подтвердили H5N1 у мёртвых дельфина и бурой лисицы. Чиновники считают риск для здоровья людей низким.
В штате Южная Австралия у мёртвого дельфина обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 — это первый подтверждённый случай заражения дельфина в стране. Об этом сообщает LRT со ссылкой на австралийских чиновников, пишет УНН.
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Мёртвого морского млекопитающего нашли в Гулварре, примерно в 60 км к югу от Аделаиды. Анализы подтвердили наличие вируса H5N1.
В Департаменте первичной промышленности и регионов Южной Австралии отметили, что ранее подобных случаев среди дельфинов в стране не фиксировали, хотя заражение этих морских млекопитающих штаммами H5 уже регистрировали в других странах.
Дельфины обычно не едят птиц, но случайные взаимодействия между ними не являются редкостью
Как дельфин мог заразиться H5N1
Главный ветеринарный врач Южной Австралии Скай Фруан предположил, что дельфин мог съесть заражённую птицу или тесно контактировать с дикой птицей.
В тот же день австралийские чиновники сообщили об обнаружении высокопатогенного вируса птичьего гриппа у бурой лисицы неподалёку от Аделаиды. Это стало первым подтверждённым случаем заражения наземного млекопитающего в Австралии.
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До этого Австралия в течение многих лет оставалась единственным континентом, где не фиксировали штамм H5, вызывающий тяжёлые заболевания среди диких и домашних птиц. В то же время случаев H5N1 среди домашней птицы или на птицеводческих предприятиях страны пока не выявили.
Главный ветеринарный врач Австралии Бет Куксон подчеркнула, что, несмотря на новые случаи заражения животных, риск для здоровья людей остаётся низким.
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