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В Австралії вперше виявили пташиний грип у дельфіна та бурої лисиці

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

У Південній Австралії підтвердили H5N1 у мертвого дельфіна та бурої лисиці. Ризик для здоров’я людей посадовці вважають низьким.

В Австралії вперше виявили пташиний грип у дельфіна та бурої лисиці

У штаті Південна Австралія у мертвого дельфіна виявили високопатогенний вірус пташиного грипу H5N1 – це перший підтверджений випадок зараження дельфіна в країні. Про це повідомляє LRT із посиланням на австралійських посадовців, пише УНН.

Деталі

Мертвого морського ссавця знайшли в Гулваррі, приблизно за 60 км на південь від Аделаїди. Аналізи підтвердили наявність вірусу H5N1.

У Департаменті первинної промисловості та регіонів Південної Австралії зазначили, що раніше подібних випадків серед дельфінів у країні не фіксували, хоча зараження цих морських ссавців штамами H5 вже реєстрували в інших країнах.

Дельфіни зазвичай не їдять птахів, але випадкові взаємодії між ними не є рідкістю

– зазначили фахівці.

Як дельфін міг заразитися H5N1

Головний ветеринарний лікар Південної Австралії Скай Фруан припустив, що дельфін міг з'їсти зараженого птаха або тісно контактувати з дикою птицею.

Того ж дня австралійські посадовці повідомили про виявлення високопатогенного вірусу пташиного грипу у бурої лисиці неподалік Аделаїди. Це стало першим підтвердженим випадком зараження наземного ссавця в Австралії.

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До цього Австралія протягом багатьох років залишалася єдиним континентом, де не фіксували штам H5, який спричиняє тяжкі захворювання серед диких і свійських птахів. Водночас випадків H5N1 серед домашньої птиці або на птахівничих підприємствах країни наразі не виявили.

Головний ветеринарний лікар Австралії Бет Куксон наголосила, що, попри нові випадки зараження тварин, ризик для здоров'я людей залишається низьким.

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Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Тварини
Австралія