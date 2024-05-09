В Армении десятки тысяч людей вышли на протест и требуют отставки Пашиняна

В столице Армении Ереване десятки тысяч людей вышли на протест, требуя от властей страны остановить демаркацию спорной границы с Азербайджаном и требуют безотлагательной отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает русская служба ВВС, передает УНН.

"Десятки тысяч людей прошли в четверг по центру Еревана протестным маршем "Тавуш за Родину", требуя от властей страны остановить демаркацию спорной границы с Азербайджаном. В ходе митинга на площади Республики инициатор шествия, настоятель Тавушской епархии Баграт Галстанян, от имени собравшихся требовал безотлагательной отставки премьер-министра Никола Пашиняна, то есть замены правительства страны", - пишет издание.

Премьеру дали час на принятие решения о сложении полномочий. Протестное движение возглавляет армянский священник Баграт Галстанян. Когда отведенный час истек, а ответа от Пашиняна не последовало, епископ объявил, что демонстранты остаются ночевать на площади.

"Если вам дорога ваша Родина, наше государство, кровь и жизнь наших мучеников-детей. Какими бы тяжелыми ни были эти два-три дня, нам придется пройти через эти страдания, чтобы через них победить. Другого пути нет", - обратился к протестующим Галстанян.

Добавим

Протестный марш "Тавуш за Родину" начался в субботу, с сотни участников, вышедших из приграничного села Киранц с требованием остановить процесс делимитации и демаркации границ и прекратить идти на односторонние уступки Баку.

Не обошлось и без инцидентов. Так, водитель направил грузовик в сторону участников митинга. Полицейские потерпели по поводу водителя.

"Слава Богу, жертв и раненых нет", - заявил Галстанян.

Напомним,

Это уже не первый раз, когда в Армении проходят митинги с призывом отставки Пашиняна. В 2020 году в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.