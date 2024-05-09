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У Вірменії десятки тисяч людей вийшли на протест і вимагають відставки Пашиняна

У Вірменії десятки тисяч людей вийшли на протест і вимагають відставки Пашиняна

Київ • УНН

 • 43381 перегляди

Десятки тисяч людей протестували в Єревані, вимагаючи від влади припинити демаркацію кордону з Азербайджаном і негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

У столиці Вірменії Єревані десятки тисяч людей вийшли на протест, вимагаючи від влади країни зупинити демаркацію спірного кордону з Азербайджаном та вимагають невідкладної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомляє російська служба ВВС, передає УНН.

"Десятки тисяч людей пройшли в четвер центром Єревана протестним маршем "Тавуш за Батьківщину", вимагаючи від влади країни зупинити демаркацію спірного кордону з Азербайджаном. У ході мітингу на площі Республіки ініціатор ходи, настоятель Тавуської єпархії Баграт Галстанян, від імені присутніх вимагав невідкладної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, тобто заміни уряду країни", - пише видання.

Премʼєру дали годину на ухвалення рішення про складання повноважень. Протестний рух очолює вірменський священик Баграт Галстанян. Коли відведений минув, а відповіді від Пашиняна не було, єпископ оголосив, що демонстранти залишаються ночувати на площі.

"Якщо вам дорога ваша Батьківщина, наша держава, кров та життя наших мучеників-дітей. Якими б важкими не були ці два-три дні, нам доведеться пройти через ці страждання, щоб через них перемогти. Іншого шляху немає", - звернувся до протестувальників Галстанян.

Додамо

Протестний марш "Тавуш за Батьківщину" розпочався у суботу, із сотні учасників, що вийшли з прикордонного села Кіранц із вимогою зупинити процес делімітації та демаркації кордонів та припинити йти на односторонні поступки Баку.

Не минулося і без інцидентів. Так, водій направив вантажівку у бік учасників мітингу. Поліцейські зазнали приводу водія.

"Слава Богу, жертв та поранених немає", - заявив Галстанян.

Нагадаємо

Це вже не вперше, коли у Вірменії проходять мітинги із закликом відставки Пашиняна. У 2020 році в Єревані пройшли акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Павло Башинський

Павло Башинський

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