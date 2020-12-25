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У Вірменії проходять акції протесту проти Пашиняна, почалися затримання громадян

Київ • УНН

 • 13578 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Єревані проходять акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, поліцейські спробували грубою силою затримати кількох громадян. Про це повідомляє УНН, посилаючись на NewsAm.

У Вірменії проходять акції протесту проти Пашиняна, почалися затримання громадян

"В Єревані проходять акції протесту з вимогою про відставку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. У ці хвилини громадяни перекривають низку вулиць столиці, зокрема, проспекти Баграмяна і Мяснікяна, сквер Абовяна, перехрестя проспекту Саят-Нови", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що поліцейські спробували грубою силою затримати кількох громадян, які перекрили перехрестя Саят-Нови і Абовяна в Єревані, але їм це не вдалося.

"Громадяни, що вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, які перекрили центр Єревану, піддані приводу. При цьому поліцейські застосували силу. Незважаючи на дії правоохоронців, учасники акції скандували "Вірменія без Нікола", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після оголошеного перемир'я в зоні Нагірного Карабаху на нових кордонах Вірменії з Азербайджаном зараз проходить локація прикордонних точок.

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