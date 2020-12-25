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В Армении проходят акции протеста против Пашиняна, начались задержания граждан

Киев • УНН

 • 13578 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полицейские попытались грубой силой задержать нескольких граждан. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на NewsAm.

В Армении проходят акции протеста против Пашиняна, начались задержания граждан

"В Ереване проходят акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В эти минуты граждане перекрывают ряд улиц столицы, в частности, проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полицейские попытались грубой силой задержать нескольких граждан, которые перекрыли перекресток Саят-Новы и Абовяна в Ереване, но им это не удалось.

"Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане, перекрыли центр Еревана, подвергнуты приводу. При этом полицейские применили силу. Несмотря на действия правоохранителей, участники акции скандировали "Армения без Никола", - говорится в сообщении.

Напомним, после объявленного перемирия в зоне Нагорного Карабаха на новых границах Армении с Азербайджаном сейчас проходит локация пограничных точек.

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