В Армении проходят акции протеста против Пашиняна, начались задержания граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полицейские попытались грубой силой задержать нескольких граждан. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на NewsAm.
"В Ереване проходят акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В эти минуты граждане перекрывают ряд улиц столицы, в частности, проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что полицейские попытались грубой силой задержать нескольких граждан, которые перекрыли перекресток Саят-Новы и Абовяна в Ереване, но им это не удалось.
"Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане, перекрыли центр Еревана, подвергнуты приводу. При этом полицейские применили силу. Несмотря на действия правоохранителей, участники акции скандировали "Армения без Никола", - говорится в сообщении.
Напомним, после объявленного перемирия в зоне Нагорного Карабаха на новых границах Армении с Азербайджаном сейчас проходит локация пограничных точек.