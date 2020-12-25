Ситуація в Карабасі: Пашинян пояснив питання кордону з Азербайджаном

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 51563 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 40626 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 46336 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 55726 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 78565 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 114249 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 199249 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212600 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183994 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174011 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.8м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 33746 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 50699 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84215 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 57033 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 64525 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 51571 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 64568 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 234922 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 262870 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 348714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 13334 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 13581 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 16549 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17649 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84279 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Ситуація в Карабасі: Пашинян пояснив питання кордону з Азербайджаном

Київ • УНН

 • 21653 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Після оголошеного перемир’я в зоні Нагірного Карабаху на нових кордонах Вірменії з Азербайджаном відбувається не процес демаркації, а “локація прикордонних точок”. Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє вірменське “Радіо Свобода”, передає УНН.

Ситуація в Карабасі: Пашинян пояснив питання кордону з Азербайджаном

“Не може бути й мови про поступки і міліметра від Сюніка і взагалі від міжнародно-визнаної території Республіки Вірменія. З іншого боку, це не означає, що ці процеси слід розглядати як демаркацію кордонів, делімітацію кордонів, це абсолютно різні питання. На даному етапі просто відбувається локація певних прикордонних точок, оперативна мета яких — забезпечення безпеки”, — заявив Пашинян.

За його словами, робота по локації необхідна з точки зору забезпечення безпеки Сюніка і Вірменії в цілому.

“Цією діяльністю ми підвищуємо гарантії безпеки Сюніка, створюємо нову систему безпеки в Вірменії. У нас є два населених пункти, в зв’язку з якими можуть виникнути певні питання. Йдеться про селище Воротан і селища Шурнух, де є певні питання, пов’язані з кордоном, навколо яких ведеться повсякденна робота, що може привести до хворобливих ситуацій, але запевняю вас, що, якщо виникнуть питання з точки зору інтересів громадян, уряд запропонує повноцінні компенсації”, — сказав Пашинян.

Відзначається, що уточнення вірмено-азербайджанського кордону почалося 18 грудня. Роботу ведуть за радянськими картами. Багато населених пунктів в Сюнікській області Вірменії стають прикордонними, в деяких житлових районах вірмен і азербайджанців будуть розділяти кілька сотень метрів. Частина села Шурнух, згідно з радянськими картами, взагалі перебуває в Азербайджані, деякі дороги також частково перейдуть до Азербайджану.

Роботи по уточненню кордону стали причиною протестів, в ході яких також висувається вимога відставки прем’єр-міністра ВВірменії.

Нагадаємо, черговий протест в Єревані спалахнув в четвер, опозиція більше 5 годин блокувала будівлю уряду, але засідання Кабміну все ж відбулося. За останніми даними, в результаті зіткнень протестуючих з поліцією затримано 77 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16