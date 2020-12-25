Ситуація в Карабасі: Пашинян пояснив питання кордону з Азербайджаном

“Не може бути й мови про поступки і міліметра від Сюніка і взагалі від міжнародно-визнаної території Республіки Вірменія. З іншого боку, це не означає, що ці процеси слід розглядати як демаркацію кордонів, делімітацію кордонів, це абсолютно різні питання. На даному етапі просто відбувається локація певних прикордонних точок, оперативна мета яких — забезпечення безпеки”, — заявив Пашинян.

За його словами, робота по локації необхідна з точки зору забезпечення безпеки Сюніка і Вірменії в цілому.

“Цією діяльністю ми підвищуємо гарантії безпеки Сюніка, створюємо нову систему безпеки в Вірменії. У нас є два населених пункти, в зв’язку з якими можуть виникнути певні питання. Йдеться про селище Воротан і селища Шурнух, де є певні питання, пов’язані з кордоном, навколо яких ведеться повсякденна робота, що може привести до хворобливих ситуацій, але запевняю вас, що, якщо виникнуть питання з точки зору інтересів громадян, уряд запропонує повноцінні компенсації”, — сказав Пашинян.

Відзначається, що уточнення вірмено-азербайджанського кордону почалося 18 грудня. Роботу ведуть за радянськими картами. Багато населених пунктів в Сюнікській області Вірменії стають прикордонними, в деяких житлових районах вірмен і азербайджанців будуть розділяти кілька сотень метрів. Частина села Шурнух, згідно з радянськими картами, взагалі перебуває в Азербайджані, деякі дороги також частково перейдуть до Азербайджану.

Роботи по уточненню кордону стали причиною протестів, в ході яких також висувається вимога відставки прем’єр-міністра ВВірменії.

Нагадаємо, черговий протест в Єревані спалахнув в четвер, опозиція більше 5 годин блокувала будівлю уряду, але засідання Кабміну все ж відбулося. За останніми даними, в результаті зіткнень протестуючих з поліцією затримано 77 осіб.