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Ситуация в Карабахе: Пашинян пояснил вопрос границы с Азербайджаном

Киев • УНН

 • 21653 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. После объявленного перемирия в зоне Нагорного Карабаха на новых границах Армении с Азербайджаном происходит не процесс демаркации, а “локация пограничных точек”. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает армянское “Радио Свобода”, передает УНН.

Ситуация в Карабахе: Пашинян пояснил вопрос границы с Азербайджаном

“Не может быть и речи об уступках и миллиметра от Сюника и вообще от международно-признанной территории Республики Армения. С другой стороны, это не значит, что эти процессы следует рассматривать как демаркацию границ, делимитацию границ, это совершенно разные вопросы. На данном этапе просто происходит локация определенных пограничных точек, оперативная цель которых — обеспечение безопасности”, — заявил Пашинян.

По его словам, работа по локации необходима с точки зрения обеспечения безопасности Сюника и Армении в целом.

“Этой деятельностью мы повышаем гарантии безопасности Сюника, создаем новую систему безопасности в Армении. У нас есть два населенных пункта, в связи с которыми могут возникнуть определенные вопросы. Речь идет о поселке Воротан и поселке Шурнух, где есть определенные вопросы, связанные с границей, вокруг которых ведется повседневная работа, что может привести к болезненным ситуациям, но уверяю вас, что, если возникнут вопросы с точки зрения интересов граждан, правительство предложит полноценные компенсации”, — сказал Пашинян.

Отмечается, что уточнение армяно-азербайджанской границы началось 18 декабря. Работу ведут по советским картам. Многие населенные пункты в Сюникской области Армении становятся приграничными, в некоторых жилых районах армян и азербайджанцев будут разделять несколько сотен метров. Часть села Шурнух, согласно советским картам, вообще находится в Азербайджане, некоторые дороги также частично перейдут к Азербайджану.

Работы по уточнению границы стали причиной протестов, в ходе которых также выдвигается требование отставки премьер-министра.

Напомним, очередной протест в Ереване вспыхнул в четверг, оппозиция более 5 часов блокировала здание правительства, но заседание Кабмина все же состоялось. По последним данным, в результате столкновений протестующих с полицией задержаны 77 человек.

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