В апреле 2025 украинцы приобрели 1256 легковых авто из Китая, большинство – электрокары
Киев • УНН
В апреле 2025 года украинцы приобрели 1256 легковых авто из Китая, что на 8% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали BYD Song Plus и VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Украинцы в течение апреля 2025 года приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.
Детали
Это на 8% больше, чем в апреле 2024 года. Из этого количества:
- новых – 1033 единиц (+22%);
- подержанных – 223 единиц (-30%).
При этом абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР - это электромобили (82%). Самыми популярными моделями легковых автомобилей китайского происхождения являются:
- BYD Song Plus - 179 единиц;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 единиц;
- AUDI Q4 e-tron - 75 единиц;
- ZEEKR 001 - 63 единиц;
- ZEEKR 7X - 43 единиц.
Самыми популярными моделями подержанных легковых автомобилей китайского происхождения являются:
- ZEEKR 001 - 39 единиц;
- MG ZS - 19 единиц;
- ZEEKR 7X - 17 единиц;
- POLESTAR 2 - 11 единиц;
- BUICK Envision - 10 единиц.
Напомним
В апреле спрос на электрокары вырос на 37%. Наиболее популярными стали BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди подержанных авто.
Также УНН сообщал, что в апреле украинцы импортировали более 20,7 тыс. подержанных авто, больше всего бензиновых. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 лет.