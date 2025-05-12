В апреле 2025 украинцы приобрели 1256 легковых авто из Китая, большинство – электрокары

Украинцы в течение апреля 2025 года приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Это на 8% больше, чем в апреле 2024 года. Из этого количества:

новых – 1033 единиц (+22%);

подержанных – 223 единиц (-30%).

При этом абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР - это электромобили (82%). Самыми популярными моделями легковых автомобилей китайского происхождения являются:

BYD Song Plus - 179 единиц;

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 единиц;

AUDI Q4 e-tron - 75 единиц;

ZEEKR 001 - 63 единиц;

ZEEKR 7X - 43 единиц.

Самыми популярными моделями подержанных легковых автомобилей китайского происхождения являются:

ZEEKR 001 - 39 единиц;

MG ZS - 19 единиц;

ZEEKR 7X - 17 единиц;

POLESTAR 2 - 11 единиц;

BUICK Envision - 10 единиц.

Напомним

В апреле спрос на электрокары вырос на 37%. Наиболее популярными стали BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди подержанных авто.

Также УНН сообщал, что в апреле украинцы импортировали более 20,7 тыс. подержанных авто, больше всего бензиновых. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 лет.