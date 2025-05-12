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В апреле 2025 украинцы приобрели 1256 легковых авто из Китая, большинство – электрокары

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

В апреле 2025 года украинцы приобрели 1256 легковых авто из Китая, что на 8% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали BYD Song Plus и VOLKSWAGEN ID.Unyx.

В апреле 2025 украинцы приобрели 1256 легковых авто из Китая, большинство – электрокары

Украинцы в течение апреля 2025 года приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Это на 8% больше, чем в апреле 2024 года. Из этого количества:

  • новых – 1033 единиц (+22%);
    • подержанных – 223 единиц (-30%).

      При этом абсолютное  большинство легковых автомобилей из КНР - это электромобили (82%). Самыми популярными моделями легковых автомобилей китайского происхождения являются:

      • BYD Song Plus - 179 единиц;
        • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 единиц;
          • AUDI Q4 e-tron - 75 единиц;
            • ZEEKR 001 - 63 единиц;
              • ZEEKR 7X - 43 единиц.

                Самыми популярными моделями подержанных легковых автомобилей китайского происхождения являются:

                • ZEEKR 001 - 39 единиц;
                  • MG ZS - 19 единиц;
                    • ZEEKR 7X - 17 единиц;
                      • POLESTAR 2 - 11 единиц;
                        • BUICK Envision - 10 единиц.

                          Напомним

                          В апреле спрос на электрокары вырос на 37%. Наиболее популярными стали BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди подержанных авто.

                          Также УНН сообщал, что в апреле украинцы импортировали более 20,7 тыс. подержанных авто, больше всего бензиновых. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 лет.

                          Евгений Устименко

                          Евгений Устименко

                          ЭкономикаАвто
                          Volkswagen
                          Китай
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