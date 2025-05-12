У квітні 2025 українці придбали 1256 легкових авто з Китаю, більшість – електрокари
Київ • УНН
У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових авто з Китаю, що на 8% більше, ніж торік. Найпопулярнішими стали BYD Song Plus та VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Українці впродовж квітня 2025 року придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Це на 8% більше, ніж у квітні 2024 року. З цієї кількості:
- нових – 1033 одиниць (+22%);
- вживаних – 223 одиниць (-30%).
При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР - це електромобілі (82%). Найпопулярнішими моделями легковиків китайського походження є:
- BYD Song Plus - 179 одиниць;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 одиниць;
- AUDI Q4 e-tron - 75 одиниць;
- ZEEKR 001 - 63 одиниць;
- ZEEKR 7X - 43 одиниць.
Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків китайського походження є:
- ZEEKR 001 - 39 одиниць;
- MG ZS - 19 одиниць;
- ZEEKR 7X - 17 одиниць;
- POLESTAR 2 - 11 одиниць;
- BUICK Envision - 10 одиниць.
Нагадаємо
У квітні попит на електрокари зріс на 37%. Найбільш популярними стали BYD Song Plus серед нових та TESLA Model Y серед вживаних авто.
Також УНН повідомляв, що у квітні українці імпортували понад 20,7 тис. вживаних авто, найбільше бензинових. Volkswagen Golf очолює рейтинг популярності, а середній вік машин - 9,5 років.