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Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу
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У квітні 2025 українці придбали 1256 легкових авто з Китаю, більшість – електрокари

Київ • УНН

 • 2470 перегляди

У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових авто з Китаю, що на 8% більше, ніж торік. Найпопулярнішими стали BYD Song Plus та VOLKSWAGEN ID.Unyx.

У квітні 2025 українці придбали 1256 легкових авто з Китаю, більшість – електрокари

Українці впродовж квітня 2025 року придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Це на 8% більше, ніж у квітні 2024 року. З цієї кількості:

  • нових – 1033 одиниць (+22%);
    • вживаних – 223 одиниць (-30%).

      При цьому абсолютна  більшість легковиків з КНР - це електромобілі (82%). Найпопулярнішими моделями легковиків китайського походження є:

      • BYD Song Plus - 179 одиниць;
        • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 одиниць;
          • AUDI Q4 e-tron - 75 одиниць;
            • ZEEKR 001 - 63 одиниць;
              • ZEEKR 7X - 43 одиниць.

                Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків китайського походження є:

                • ZEEKR 001 - 39 одиниць;
                  • MG ZS - 19 одиниць;
                    • ZEEKR 7X - 17 одиниць;
                      • POLESTAR 2 - 11 одиниць;
                        • BUICK Envision - 10 одиниць.

                          Нагадаємо

                          У квітні попит на електрокари зріс на 37%. Найбільш популярними стали BYD Song Plus серед нових та TESLA Model Y серед вживаних авто.

                          Також УНН повідомляв, що у квітні українці імпортували понад 20,7 тис. вживаних авто, найбільше бензинових. Volkswagen Golf очолює рейтинг популярності, а середній вік машин - 9,5 років.

                          Євген Устименко

                          Євген Устименко

                          ЕкономікаАвто
                          Volkswagen
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