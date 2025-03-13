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В Анголе состоятся мирные переговоры между правительством Конго и повстанцами движения M23

Киев • УНН

 • 12874 просмотра

В Анголе запланированы мирные переговоры между правительством ДРК и повстанцами M23, которых поддерживает Руанда. Конфликт продолжается с января 2025 года, погибли тысячи людей, сотни тысяч покинули дома.

В Анголе состоятся мирные переговоры между правительством Конго и повстанцами движения M23

Прямые мирные переговоры между Демократической Республикой Конго (ДРК) и повстанцами M23, которых якобы поддерживает Руанда, запланированы в Анголе 18 марта. Об этом сообщает Al jazeera и Reuters со ссылкой на заявление офиса президента Анголы Жоао Лоуренсу, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Ангола выступает посредником в конфликте на востоке Конго, который обострился в конце января 2025 года. Тогда повстанцы M23 взяли под контроль стратегический город Гома на востоке Конго. В феврале они захватили Букаву, второй по величине город на востоке страны.

Правительство Конго заявило, что по меньшей мере 7000 человек погибли в боях с января. По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, по меньшей мере 600 000 человек покинули дома из-за боевых действий с ноября 2024 года. Власти Конго обвиняют Руанду в поддержке группировки тутси, хотя та все отрицает

- говорится в сообщении.

Президент ДРК Феликс Тшисекеди находился 11 марта в Анголе, чтобы обсудить возможность переговоров, и его представитель Тина Салама сообщила агентству Reuters, что правительство получило приглашение от Анголы. Неизвестно, будет ли президент участвовать в переговорах.

Лидер повстанцев Бертран Бисимва в заметке на X написал, что заставил Тшисекеди сесть за стол переговоров, назвав это "единственным цивилизованным вариантом решения текущего кризиса".

Справочно

Повстанцы M23 (или Движение 23 марта) – это вооруженная группировка, действующая в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК). Они возникли в 2012 году, когда группа бывших боевиков из предыдущего повстанческого движения, Национального конгресса за оборону народа (CNDP), подняла мятеж против правительства Конго. Название "M23" происходит от мирного соглашения, подписанного 23 марта 2009 года между КНДР и правительством, которое повстанцы обвинили власти в невыполнении.

Движение состоит преимущественно из тутси, этнической группы, проживающей в регионе Великих африканских озер. Они восстали из-за недовольства дискриминацией тутси, а также борьбы за ресурсы и власть.

Напомним

В феврале боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, находящийся в 96 км от столицы провинции Южное Киву.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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