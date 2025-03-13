В Анголі відбудуться мирні переговори між урядом Конго та повстанцями руху M23

Прямі мирні переговори між Демократичною Республікою Конго (ДРК) та повстанцями M23, яких нібито підтримує Руанда, заплановані в Анголі 18 березня. Про це повідомляє Al jazeera та Reuters із посиланням на заяву офісу президента Анголи Жоао Луренку, пише УНН.

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Зазначається, що Ангола виступає посередником у конфлікті на сході Конго, який загострився наприкінці січня 2025 року. Тоді повстанці M23 взяли під контроль стратегічне місто Гома на сході Конго. У лютому вони захопили Букаву, друге за величиною місто на сході країни.

Уряд Конго заявив, що щонайменше 7000 людей загинули в боях із січня. За даними Управління ООН з гуманітарних питань, щонайменше 600 000 людей покинули домівки через бойові дії з листопада 2024 року. Влада Конго звинувачує Руанду у підтримці угрупування тутсі, хоч та все заперечує - йдеться у повідомленні.

Президент ДРК Фелікс Тшісекеді перебував 11 березня в Анголі, щоб обговорити можливість переговорів, і його речник Тіна Салама повідомила агентству Reuters, що уряд отримав запрошення від Анголи. Невідомо, чи братиме президент участь у переговорах.

Лідер повстанців Бертран Бісімва в дописі на X написав, що змусив Тшісекеді сісти за стіл переговорів, назвавши це "єдиним цивілізованим варіантом вирішення поточної кризи".

Довідково

Повстанці M23 (або Рух 23 березня) – це збройне угруповання, що діє в східній частині Демократичної Республіки Конго (ДРК). Вони виникли у 2012 році, коли група колишніх бойовиків з попереднього повстанського руху, Національного конгресу за оборону народу (CNDP), підняла заколот проти уряду Конго. Назва "M23" походить від мирної угоди, підписаної 23 березня 2009 року між КНДР та урядом, яку повстанці звинуватили владу в невиконанні.

Рух складається переважно з тутсі, етнічної групи, яка мешкає в регіоні Великих африканських озер. Вони повстали через невдоволення дискримінацією тутсі, а також боротьбу за ресурси та владу.

Нагадаємо

У лютому бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.