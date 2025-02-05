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Бойовики М23 порушили перемир'я та захопили місто Ньябібве у ДР Конго

Бойовики М23 порушили перемир'я та захопили місто Ньябібве у ДР Конго

Київ • УНН

 • 27380 перегляди

Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.

Попри оголошення про припинення вогню у ДР Конго, бойовики формування "Рух 23 березня" (М23) та війська Руанди продовжили наступ. Захоплено місто місто Ньябібве, яке знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.

Передає УНН із посиланням на ANSA та AP.

Зовсім нещодавно, після кількох днів боїв на сході Демократичної Республіки Конго, повстанське угруповання M23, яке підтримує Руанда, оголосило про одностороннє припинення вогню.

Ми оголошуємо припинення вогню з гуманітарних міркувань, яке набуває чинності 4 лютого 2025 року

- йдеться в заяві групи на Platform X.

Однак вже сьогодні стало відомо, що M23 і війська Руанди розпочали новий наступ у східній частині Демократичної Республіки Конго та захопили шахтарське місто Ньябібве в провінції Південне Ківу. Про це стало відомо з гуманітарних та джерела безпеки, передає ANSA

Вранці в середу загони М23 увійшли до міста Ньябібве, яке знаходиться за 96 км на північ від Букаву - столиці провінції Південне Ківу.

- передає AP News

Контекст 

Близько тижня тому повстанці M23 напали на мільйонне місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго. Після кількох днів боїв з урядовими військами вони захопили його.

Це захоплення столиці провінції стало найбільшим успіхом повстанців з початку їх останнього наступу на початку цього року.

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Бої за Гома призвели до гуманітарної кризи в регіоні. За даними ООН, за останні десять днів загинули понад 900 людей. Кількість за станом на п'ятницю включно не включає померлих, які вже були доставлені в морги, повідомило управління ООН з надання екстреної допомоги з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Місцева влада на сході Конго також нарахувала минулого тижня майже 2900 поранених. Після захоплення Гома, бої тривали в селах провінцій Північне та Південне Ківу. Повстанці також погрожували походом на столицю Кіншасу на заході країни, щоб повалити уряд.

Довідка

У східному Конго підтримувані Руандою ополченці та армія боролися за владу десятиліттями. Щоб зрозуміти підґрунтя конфлікту, потрібно озирнутися на геноцид тутсі в Руанді в 1994 році. У той час бойовики хуту в Руанді вбили щонайменше 800 000 етнічних тутсі та поміркованих хуту. Наприкінці геноциду руандійські виконавці геноциду втекли через кордон до Гома.

Нагадаємо

МЗС України засудило дії повстанців M23, які захопили місто Гома в ДР Конго. Україна готова надати гуманітарну допомогу та підтримує мирне врегулювання конфлікту в рамках Луандійського процесу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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