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Боевики М23 нарушили перемирие и захватили город Ньябибве в ДР Конго

Боевики М23 нарушили перемирие и захватили город Ньябибве в ДР Конго

Киев  •  УНН

 • 9721 просмотра

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Боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.

Несмотря на объявление о прекращении огня в ДР Конго, боевики формирования «Движение 23 марта» (М23) и войска Руанды продолжили наступление. Захвачен город город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.

Передает УНН со ссылкой на ANSA и AP.

Совсем недавно, после нескольких дней боев на востоке Демократической Республики Конго, повстанческая группировка M23, поддерживаемая Руандой, объявила об одностороннем прекращении огня.

Мы объявляем прекращение огня по гуманитарным соображениям, которое вступает в силу 4 февраля 2025 года

- говорится в заявлении группы на Platform X.

Однако уже сегодня стало известно, что M23 и войска Руанды начали новое наступление в восточной части Демократической Республики Конго и захватили шахтерский город Ньябибве в провинции Южное Киву. Об этом стало известно из гуманитарных и источников безопасности, передает ANSA

Утром в среду отряды М23 вошли в город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву - столицы провинции Южное Киву.

- передает AP News

Контекст 

Около недели назад повстанцы M23 напали на миллионный город Гома на востоке Демократической Республики Конго. После нескольких дней боев с правительственными войсками они захватили его.

Этот захват столицы провинции стал самым большим успехом повстанцев с начала их последнего наступления в начале этого года.

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Бои за Гома привели к гуманитарному кризису в регионе. По данным ООН, за последние десять дней погибли более 900 человек. Количество по состоянию на пятницу включительно не включает умерших, которые уже были доставлены в морги, сообщило управление ООН по оказанию экстренной помощи со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Местные власти на востоке Конго также насчитали на прошлой неделе почти 2900 раненых. После захвата Гома, бои продолжались в селах провинций Северное и Южное Киву. Повстанцы также угрожали походом на столицу Киншасу на западе страны, чтобы свергнуть правительство.

Справка

В восточном Конго поддерживаемые Руандой ополченцы и армия боролись за власть десятилетиями. Чтобы понять подоплеку конфликта, нужно оглянуться на геноцид тутси в Руанде в 1994 году. В то время боевики хуту в Руанде убили по меньшей мере 800 000 этнических тутси и умеренных хуту. В конце геноцида руандийские исполнители геноцида бежали через границу в Гома.

Напомним,

МИД Украины осудил действия повстанцев M23, которые захватили город Гома в ДР Конго. Украина готова предоставить гуманитарную помощь и поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках Луандийского процесса.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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