В аэропорту Ньюарка снова сбой: задержки и отмены рейсов

Сбой произошел из-за проблем на объекте, ответственном за управление полетами.

Передает УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Очередной сбой оборудования в международном аэропорту Ньюарк Либерти: в минувшие сутки Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило рейсы в Международный аэропорт в Нью-Джерси.

Причина - сбой оборудования для управления воздушным движением. Неприятный инцидент нарушил работу примерно на 45 минут. В отличие от двух предыдущих на объекте в Филадельфии, который контролирует работу Ньюарк Либерти, последний был связан с временным сбоем резервной системы. Впоследствии FAA заявило, что операции вернулись в нормальное состояние, впрочем с рейсами произошел эффект домино.

По состоянию на поздний вечер воскресенья было более 250 задержек и не менее 80 отмененных рейсов, что повлияло на внутренние и международные рейсы. Единственным спасением, похоже, является День матери, который привел к меньшему скоплению людей в терминале B, пишет CBS.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома сообщала несколько дней назад о техническом сбое в телекоммуникационной системе США. Событие повлияло на работу аэропорта Ньюарк. В общем, проблемы с ПО планируют решить до конца лета.