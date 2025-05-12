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В аэропорту Ньюарка снова сбой: задержки и отмены рейсов

Киев • УНН

 • 718 просмотра

В аэропорту Ньюарк Либерти произошел сбой в системе управления воздушным движением, что привело к задержкам и отменам рейсов. Это уже третий сбой в аэропорту менее чем за 2 недели.

В аэропорту Ньюарка снова сбой: задержки и отмены рейсов

Сбой произошел из-за проблем на объекте, ответственном за управление полетами.

Передает УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Очередной сбой оборудования в международном аэропорту Ньюарк Либерти: в минувшие сутки Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило рейсы в Международный аэропорт в Нью-Джерси.

Причина - сбой оборудования для управления воздушным движением. Неприятный инцидент нарушил работу примерно на 45 минут. В отличие от двух предыдущих на объекте в Филадельфии, который контролирует работу Ньюарк Либерти, последний был связан с временным сбоем резервной системы. Впоследствии FAA заявило, что операции вернулись в нормальное состояние, впрочем с рейсами произошел эффект домино.

По состоянию на поздний вечер воскресенья было более 250 задержек и не менее 80 отмененных рейсов, что повлияло на внутренние и международные рейсы. Единственным спасением, похоже, является День матери, который привел к меньшему скоплению людей в терминале B, пишет CBS.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома сообщала несколько дней назад о техническом сбое в телекоммуникационной системе США. Событие повлияло на работу аэропорта Ньюарк. В общем, проблемы с ПО планируют решить до конца лета.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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