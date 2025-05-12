В аеропорту Ньюарка знову збій: затримки та скасування рейсів
Київ • УНН
В аеропорту Ньюарк Ліберті стався збій в системі управління повітряним рухом, що призвело до затримок та скасування рейсів. Це вже третій збій в аеропорту менш ніж за 2 тижні.
Збій стався через проблеми на об'єкті, відповідальному за керування польотами.
Передає УНН із посиланням на CBS.
Деталі
Черговий збій обладнання в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті: минулої доби Федеральне управління цивільної авіації (FAA) призупинило рейси до Міжнародного аеропорту у Нью-Джерсі.
Причина - збій обладнання для управління повітряним рухом. Неприємний інцидент порушив роботу приблизно на 45 хвилин. На відміну від двох попередніх на об'єкті у Філадельфії, який контролює роботу Ньюарк Ліберті, останній був пов'язаний з тимчасовим збоєм резервної системи. Згодом FAA заявило, що операції повернулися до нормального стану, втім з рейсами стався ефект доміно.
Станом на пізній вечір неділі було понад 250 затримок і щонайменше 80 скасованих рейсів, що вплинуло на внутрішні та міжнародні рейси. Єдиним порятунком, схоже, є День матері, який призвів до меншого скупчення людей у терміналі B, пише CBS.
Нагадаємо
Речниця Білого дому повідомляла кілька днів тому про технічний збій у телекомунікаційній системі США. Подія вплинула на роботу аеропорту Ньюарк. Загалом, проблеми з ПЗ планують вирішити до кінця літа.