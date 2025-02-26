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В аэропорту Мюнхена из-за забастовки отменяют большинство авиарейсов

В аэропорту Мюнхена из-за забастовки отменяют большинство авиарейсов

Киев  •  УНН

 • 8987 просмотра

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В аэропорту Мюнхена объявлена 48-часовая забастовка работников с 27 по 28 февраля. Из-за этого будет отменено большинство из 1600 запланированных рейсов, пассажирам рекомендуют проверять статус полетов.

48-часовая предупредительная забастовка в аэропорту Мюнхена в Германии повлияет на рейсы, сообщили в аэропорту, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, профсоюз Ver.di призвал работников нескольких компаний в аэропорту Мюнхена выйти на двухдневную забастовку с 12 часов по местному времени в четверг, 27 февраля, до 23:59 по местному времени в пятницу, 28 февраля.

"Ожидается значительное влияние на движение транспорта. Поэтому пассажирам рекомендуется проверять текущий статус рейса в авиакомпании перед поездкой в аэропорт", - предупредили в аэропорту.

Как пишет DW, большинство рейсов в аэропорту Мюнхена будет отменено в четверг и пятницу из-за забастовки работников аэропорта.

Руководство аэропорта сообщило, что авиакомпании, работающие в аэропорту, вероятно, отменят большинство из примерно 1600 рейсов, запланированных на два дня.

Профсоюз Boeing прекратил забастовку после утверждения контракта05.11.24, 09:51 • 15756 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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