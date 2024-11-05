Профсоюз Boeing прекратил забастовку после утверждения контракта

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Киев  •  УНН

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Профсоюз Boeing утвердил новое трудовое соглашение, завершив 7-недельную забастовку 33000 работников. Соглашение предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.

Сотрудники авиастроительной компании Boeing приняли новый проект трудового соглашения, положив конец более чем семинедельной забастовке

Пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Профсоюз Boeing утвердил новое трудовое соглашение, положив конец более чем семинедельной забастовке, в которой приняли участие 33000 сотрудников компании в Соединенных Штатах, и которая остановила большую часть производства самолетов аэрокосмической корпорации.

После отклонения двух предложений IAM-District 75, секция профсоюза машинистов (IAM), объявила в понедельник вечером, что 59% ее членов одобрили соглашение, которое предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.

Теперь Boeing сможет возобновить производство, что является ключом к его восстановлению, поскольку большая часть стоимости самолетов выплачивается при их передаче клиентам.

На прошлой неделе компания привлекла более 20 миллиардов долларов от продажи акций, чтобы преодолеть свои финансовые проблемы после предупреждения о том, что она, вероятно, будет тратить наличные деньги до 2025 года.

Напомним

Ранее УНН передавал, что Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки.

россия планировала теракты на бортах гражданских самолетов Канады и США - WSJ5 ноября 2024, 01:59 • 31050 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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