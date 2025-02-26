В аеропорту Мюнхена через страйк скасовують більшість авіарейсів
Київ • УНН
В аеропорту Мюнхена оголошено 48-годинний страйк працівників з 27 по 28 лютого. Через це буде скасовано більшість із 1600 запланованих рейсів, пасажирам рекомендують перевіряти статус польотів.
48-годинний попереджувальний страйк в аеропорту Мюнхена в Німеччині вплине на рейси, повідомили на летовищі, пише УНН.
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Як повідомляється, профспілка Ver.di закликала працівників кількох компаній в аеропорту Мюнхена вийти на дводенний страйк з 12 години за місцевим часом у четвер, 27 лютого, до 23:59 за місцевим часом у п’ятницю, 28 лютого.
"Очікується значний вплив на рух транспорту. Тому пасажирам рекомендується перевіряти поточний статус рейсу в авіакомпанії перед поїздкою в аеропорт", - попередили в аеропорту.
Як пише DW, більшість рейсів в аеропорту Мюнхена буде скасовано в четвер і п'ятницю через страйк працівників аеропорту.
Керівництво аеропорту повідомило, що авіакомпанії, які працюють в аеропорту, ймовірно, скасують більшість із приблизно 1600 рейсів, запланованих на два дні.
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