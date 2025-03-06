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В администрации Трампа пригрозили уголовными делами сотрудникам USAID или получателям грантов - The Hill

Киев • УНН

 • 26899 просмотра

И.о. заместителя администратора USAID сообщил о возможности передачи уголовных дел в Минюст США. Это касается обвинений в нецелевом использовании иностранной помощи.

В администрации Трампа пригрозили уголовными делами сотрудникам USAID или получателям грантов - The Hill

Администрация президента США Дональда Трампа дает понять, что может возбудить уголовные дела против сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) или получателей грантов по обвинениям в нецелевом использовании иностранной помощи, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Питер Марокко сообщил американским законодателям на закрытом брифинге в среду, что он и его сотрудники "рассматривают возможность передачи уголовных дел в Министерство юстиции", по словам двух человек, знакомых с ходом разговора.

Неясно, выполнит ли Марокко угрозу, сказал один из присутствовавших в зале во время брифинга, но они восприняли это как важный сигнал, который прозвучал на встрече с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID27.02.25, 11:12 • 101280 просмотров

Дополнение

Существенное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру приостановлены из-за полного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Это происходит в тот момент, когда администрация Трампа отправила большинство сотрудников USAID в отпуск или уволила их.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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