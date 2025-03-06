В администрации Трампа пригрозили уголовными делами сотрудникам USAID или получателям грантов - The Hill
Киев • УНН
И.о. заместителя администратора USAID сообщил о возможности передачи уголовных дел в Минюст США. Это касается обвинений в нецелевом использовании иностранной помощи.
Администрация президента США Дональда Трампа дает понять, что может возбудить уголовные дела против сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) или получателей грантов по обвинениям в нецелевом использовании иностранной помощи, сообщает The Hill, пишет УНН.
Детали
Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Питер Марокко сообщил американским законодателям на закрытом брифинге в среду, что он и его сотрудники "рассматривают возможность передачи уголовных дел в Министерство юстиции", по словам двух человек, знакомых с ходом разговора.
Неясно, выполнит ли Марокко угрозу, сказал один из присутствовавших в зале во время брифинга, но они восприняли это как важный сигнал, который прозвучал на встрече с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей США.
Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID27.02.25, 11:12 • 101280 просмотров
Дополнение
Существенное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру приостановлены из-за полного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.
Это происходит в тот момент, когда администрация Трампа отправила большинство сотрудников USAID в отпуск или уволила их.