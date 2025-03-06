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В адміністрації Трампа пригрозили кримінальними справами співробітникам USAID або одержувачам грантів - The Hill

Київ • УНН

 • 26903 перегляди

В.о. заступника адміністратора USAID повідомив про можливість передачі кримінальних справ до Мін'юсту США. Це стосується звинувачень у нецільовому використанні іноземної допомоги.

В адміністрації Трампа пригрозили кримінальними справами співробітникам USAID або одержувачам грантів - The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа дає зрозуміти, що може порушити кримінальні справи проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або одержувачів грантів за звинуваченнями у нецільовому використанні іноземної допомоги, повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

В.о. заступника адміністратора USAID Пітер Марокко повідомив американським законодавцям на закритому брифінгу в середу, що він та його співробітники "розглядають можливість передачі кримінальних справ до Міністерства юстиції", за словами двох людей, знайомих із перебігом розмов.

Неясно, чи виконає Марокко погрозу, сказала одна людина, яка була присутня в залі під час брифінгу, але вони сприйняли це як важливий сигнал, який пролунав на зустрічі з членами комітету із закордонних справ Палати представників США.

Адміністрація Трампа припиняє надання понад 90% грантів USAID27.02.25, 11:12 • 101282 перегляди

Доповнення

Суттєве скорочення іноземної допомоги завдає удару по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги в усьому світі призупинилися через повне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.

Це відбувається в той момент, коли адміністрація Трампа відправила більшість співробітників USAID у відпустку або звільнила їх.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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