В администрации Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским - СМИ
Киев • УНН
Во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом возник спор о гарантиях безопасности Украины. Президент Украины досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена.
Администрация президента США не исключает возможность проведения совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского - пока лидер Украины все еще в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, передает УНН.
«Можно ли перенести отмененную совместную пресс-конференцию лидеров, пока Зеленский находится в США, зависит от украинцев, сказал чиновник», - пишет Reuters.
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом. Также была отменена совместная пресс-конференция лидеров.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит.