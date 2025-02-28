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В администрации Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским - СМИ

Киев • УНН

 • 35434 просмотра

Во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом возник спор о гарантиях безопасности Украины. Президент Украины досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена.

В администрации Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским - СМИ

Администрация президента США не исключает возможность проведения совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского - пока лидер Украины все еще в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, передает УНН

«Можно ли перенести отмененную совместную пресс-конференцию лидеров, пока Зеленский находится в США, зависит от украинцев, сказал чиновник», - пишет Reuters

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом. Также была отменена совместная пресс-конференция лидеров. 

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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