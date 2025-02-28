В адміністрації Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським - ЗМІ
Київ • УНН
Під час зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом виникла суперечка щодо гарантій безпеки України. Президент України достроково залишив Білий дім, спільну пресконференцію було скасовано.
Адміністрація президента США не виключає можливість проведення спільної пресконференції Дональда Трампа і Володимира Зеленського - поки лідер України все ще у Вашингтоні. Про це пише Reuters з посиланням на чиновника Білого дому, передає УНН.
"Чи можна перенести скасовану спільну прес-конференцію лідерів, поки Зеленський перебуває у США, залежить від українців, сказав чиновник", - пише Reuters.
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом. Також була відмінена спільна пресконференція лідерів.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит.