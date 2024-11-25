В 2023 году в среднем 140 женщин и девочек ежедневно погибали от рук партнеров или родственников - ООН

По данным двух агентств ООН, в прошлом году от рук партнера или члена семьи погибли не менее 51100 женщин и девушек. Это в среднем 140 жертв каждый день. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABCNews.

Детали

Две структуры ООН, а именно "ООН-женщины" и Управление ООН по вопросам наркотиков и преступности, обнародовали статистику по смертям женщин и девушек. Заявляется, что 51 100 женщин и девушек в течение 2023 года были убиты своим интимным партнером или родственником. В среднем это 140 жертв в день. Для сравнения, по данным ООН в 2022 году 48 800 женщин и девушек были убиты их близкими.

Однако, в докладе, который был опубликован в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечается, что это увеличение является результатом получения большего количества данных из стран, а не увеличением количества убийств.

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В ООН отметили, что женщины и девушки по всему миру продолжают страдать от крайней формы насилия, и ни один регион не является исключением. При этом наибольшее количество женщин их близкими зафиксировано в Африке - примерно 21 700 жертв в 2023 году. Африка также имела наибольшее количество жертв относительно численности населения - 2,9 жертвы на 100 тысяч человек.

Для сравнения, в прошлом году большое количество убийств наблюдалось в Америке. Там зафиксировали 1,6 женщины-жертвы на 100 тысяч населения и в Океании - 1,5 жертвы на 100 тысяч.

Значительно ниже были показатели в Азии - 0,8 жертвы на 100 тысяч и в Европе - 0,6 жертв на 100 тысяч.

Согласно отчету, умышленное убийство женщин в Европе и Америке происходит преимущественно их партнерами.

По оценкам, 80 процентов всех жертв убийств в 2023 году были мужчины, тогда как 20 процентов - женщины, но смертельное насилие в семье наносит гораздо больший именно вред женщинам, чем мужчинам. Причем почти 60 процентов всех женщин, которые были намеренно убиты в 2023 году, стали жертвами убийства их партнера/члена семьи - говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что несмотря на активную борьбу с проблемой убийств женщин и девушек их партнерами и родственниками в мире, статистика все еще имеет высокие показатели.

Убийства часто являются кульминацией повторяющихся эпизодов гендерного насилия, а это означает, что их можно предотвратить с помощью своевременных и эффективных вмешательств - заявили в ООН.

Напомним

По данным статистики, в Украине в 2024 году количество заявлений о домашнем насилии выросло на 80% по сравнению с предыдущими годами. Эксперты связывают это с последствиями войны и посттравматическим стрессовым расстройством.

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