ЮНИСЕФ: более 370 миллионов девочек и женщин стали жертвами сексуального насилия в детстве

Также по данным ЮНИСЕФ, во всем мире от этого страдают от 240 до 310 миллионов мальчиков.

Пишет УНН со ссылкой на сайт The United Nations Children's Fund (UNICEF).

Согласно новым оценкам ЮНИСЕФ, обнародованным сегодня, более 370 миллионов девушек и женщин, живущих сегодня, или каждая восьмая, подверглись изнасилованию или сексуальному нападению в возрасте до 18 лет.

По данным ЮНИСЕФ, сексуальное насилие над детьми распространено вопреки всем географическим, культурным и экономическим границам. Больше всего пострадавших - 79 миллионов девушек и женщин - проживает в странах Африки к югу от Сахары, 75 миллионов - в Восточной и Юго-Восточной Азии, 73 миллиона - в Центральной и Южной Азии и 68 миллионов - в Европе и Северной Америке.

По оценкам, от 240 до 310 миллионов мальчиков и мужчин - или около 1 из 11 - подвергались изнасилованию или сексуальному насилию в детстве. Эта оценка возрастает до 410-530 миллионов, если включить бесконтактные формы.

Напомним,

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