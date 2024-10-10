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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЮНИСЕФ: более 370 миллионов девочек и женщин стали жертвами сексуального насилия в детстве

ЮНИСЕФ: более 370 миллионов девочек и женщин стали жертвами сексуального насилия в детстве

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:18  •  3823 просмотра

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Более 370 млн девушек и женщин в мире подверглись изнасилованию или сексуальному нападению до 18 лет. От 240 до 310 млн мальчиков также стали жертвами сексуального насилия в детстве.

Также по данным ЮНИСЕФ, во всем мире от этого страдают от 240 до 310 миллионов мальчиков.

Пишет УНН со ссылкой на сайт The United Nations Children's Fund (UNICEF).

Согласно новым оценкам ЮНИСЕФ, обнародованным сегодня, более 370 миллионов девушек и женщин, живущих сегодня, или каждая восьмая, подверглись изнасилованию или сексуальному нападению в возрасте до 18 лет.

По данным ЮНИСЕФ, сексуальное насилие над детьми распространено вопреки всем географическим, культурным и экономическим границам. Больше всего пострадавших - 79 миллионов девушек и женщин - проживает в странах Африки к югу от Сахары, 75 миллионов - в Восточной и Юго-Восточной Азии, 73 миллиона - в Центральной и Южной Азии и 68 миллионов - в Европе и Северной Америке.

По оценкам, от 240 до 310 миллионов мальчиков и мужчин - или около 1 из 11 - подвергались изнасилованию или сексуальному насилию в детстве. Эта оценка возрастает до 410-530 миллионов, если включить бесконтактные формы.

Напомним,

Кабмин согласовал порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ для 350 школ. 

Норвегия выделит 7,4 млн долларов на программы ЮНИСЕФ в Украине4 августа 2024, 11:25 • 27990 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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