Норвежское правительство выделит 7,4 млн долларов на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине, что позволит и в дальнейшем оперативно оказывать жизненно необходимую помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

"Правительство Норвегии выделяет 7,4 млн долларов на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине. Увеличение финансирования программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине позволит и в дальнейшем оперативно оказывать жизненно необходимую помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Норвегия является пятым крупнейшим финансовым партнером ЮНИСЕФ в сфере реагирования на гуманитарные вызовы в Украине.

"Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в сферах защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на детский купейный вагон, спроектированный в партнерстве с ЮНИСЕФ, который будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков - Ясиня с 8 августа.