ЮНІСЕФ: понад 370 мільйонів дівчаток і жінок стали жертвами сексуального насильства в дитинстві
Київ • УНН
Понад 370 млн дівчат і жінок у світі зазнали зґвалтування або сексуального нападу до 18 років. Від 240 до 310 млн хлопчиків також стали жертвами сексуального насильства в дитинстві.
Також за даними ЮНІСЕФ, у всьому світі від цього страждають від 240 до 310 мільйонів хлопчиків.
Пише УНН із посиланням на сайт The United Nations Children's Fund (UNICEF).
Згідно з новими оцінками ЮНІСЕФ, оприлюдненими сьогодні, понад 370 мільйонів дівчат і жінок, які живуть сьогодні, або кожна восьма, зазнали зґвалтування або сексуального нападу у віці до 18 років.
За даними ЮНІСЕФ, сексуальне насильство над дітьми поширене попри всі географічні, культурні та економічні кордони. Найбільше постраждалих - 79 мільйонів дівчат і жінок - проживає в країнах Африки на південь від Сахари, 75 мільйонів - у Східній і Південно-Східній Азії, 73 мільйони - у Центральній і Південній Азії та 68 мільйонів - у Європі та Північній Америці.
За оцінками, від 240 до 310 мільйонів хлопчиків і чоловіків - або близько 1 з 11 - зазнавали зґвалтування або сексуального насильства в дитинстві. Ця оцінка зростає до 410-530 мільйонів, якщо включити безконтактні форми.
Нагадаємо
Кабмін погодив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл.
Норвегія виділить 7,4 млн доларів на програми ЮНІСЕФ в Україні04.08.24, 14:25 • 28452 перегляди