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ЮНІСЕФ: понад 370 мільйонів дівчаток і жінок стали жертвами сексуального насильства в дитинстві

Київ • УНН

 • 12063 перегляди

Понад 370 млн дівчат і жінок у світі зазнали зґвалтування або сексуального нападу до 18 років. Від 240 до 310 млн хлопчиків також стали жертвами сексуального насильства в дитинстві.

Також за даними ЮНІСЕФ, у всьому світі від цього страждають від 240 до 310 мільйонів хлопчиків.

Пише УНН із посиланням на сайт The United Nations Children's Fund (UNICEF).

Згідно з новими оцінками ЮНІСЕФ, оприлюдненими сьогодні, понад 370 мільйонів дівчат і жінок, які живуть сьогодні, або кожна восьма, зазнали зґвалтування або сексуального нападу у віці до 18 років.

За даними ЮНІСЕФ, сексуальне насильство над дітьми поширене попри всі географічні, культурні та економічні кордони. Найбільше постраждалих - 79 мільйонів дівчат і жінок - проживає в країнах Африки на південь від Сахари, 75 мільйонів - у Східній і Південно-Східній Азії, 73 мільйони - у Центральній і Південній Азії та 68 мільйонів - у Європі та Північній Америці.

За оцінками, від 240 до 310 мільйонів хлопчиків і чоловіків - або близько 1 з 11 - зазнавали зґвалтування або сексуального насильства в дитинстві. Ця оцінка зростає до 410-530 мільйонів, якщо включити безконтактні форми.

Нагадаємо

Кабмін погодив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл. 

Норвегія виділить 7,4 млн доларів на програми ЮНІСЕФ в Україні04.08.24, 14:25 • 28452 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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