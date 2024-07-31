С целью информирования относительно образовательной политики в контексте возвращения учащихся к очному обучению начинает работу горячая линия «Школы офлайн». Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки Украины.

Детали

Для выяснения подробностей относительно таких тем, как:

Форма обучения в новом году;

Образование перемещенных детей и тех, что находятся за границей;

Восени у Житомирі хочуть запровадити шестиденний навчальний тиждень для школярів

А также: по поводу дистанционного обучения; или обучения на ВОТ;

Различные вопросы относительно работы учителей и т.д., -

все указанное можно узнать через горячую линию «Школа офлайн».

Чтобы связаться, следует набрать 1545, далее оберать кнопку «5». Затем спросите оператора.

Важно:

Расписание работы в соответствии с официальным объявлением, с понедельника по четверг, с 9:00 по 17:00; Пятница, сокращенный день: 9:00-16:00.

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