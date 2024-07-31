Минобразования открывает горячую линию для информирования о возвращении к очному обучению. По номеру 1545 можно узнать о формах обучения, образовании перемещенных детей и других вопросах.
С целью информирования относительно образовательной политики в контексте возвращения учащихся к очному обучению начинает работу горячая линия «Школы офлайн». Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки Украины.
Детали
Для выяснения подробностей относительно таких тем, как:
Форма обучения в новом году;
Образование перемещенных детей и тех, что находятся за границей;
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А также: по поводу дистанционного обучения; или обучения на ВОТ;
Различные вопросы относительно работы учителей и т.д., -
все указанное можно узнать через горячую линию «Школа офлайн».
Чтобы связаться, следует набрать 1545, далее оберать кнопку «5». Затем спросите оператора.
Важно:
Расписание работы в соответствии с официальным объявлением, с понедельника по четверг, с 9:00 по 17:00; Пятница, сокращенный день: 9:00-16:00.
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